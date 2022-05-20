Savunma sanayisi iş gücü kaybetti

20 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

SASAD’ın verilerine göre, 2020’de 8.8 milyar dolar olan sektörün toplam cirosu, 2021’de yüzde 14 artarak 10 milyar doları aştı. 2021’de 2.2 milyar dolar olan toplam yurtdışı satış gelirleri de bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 3.2 milyar dolar oldu. 2020’de sektörün toplam cirosunun yaklaşık yüzde 25’i yurtdışı satış gelirlerinden elde edilirken bu oran 2021’de yüzde 31’e yükseldi. Türk savunma sanayisi sektörünün ithalatı ise 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 4 azaldı ve 2 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Sektörde 2021’de yaşanan iç ve dış gelir artışına karşın istihdamın azalması dikkat çekti. 2020 sonu itibarıyla savunma sanayii sektöründe 77 bin kişi istihdam edilirken bu sayı 2021’de yüzde 2 azalarak 75 bine düştü. Geçen yıl ekim ayında yayımlanan 2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında 2021 sonunda savunma ve havacılık sanayisindeki istihdamının 2020’ye göre azalacağı öngörülmüş, 2021 sonunda sektördeki istihdamın 70 bin kişiye düşeceği tahmininde bulunulmuştu. Buna karşın azalma programdaki tahminden daha az oldu ve 75 binde kaldı. Programda 2022 sonunda savunma ve havacılık sektöründeki istihdamın 74 bin kişi olması planlandı. Ekonomideki durumun savunma sanayisi sektöründeki istihdamı nasıl etkilediği, 2022 verileriyle ortaya çıkacak.