Sayan’dan atamalara tepki: 'Yargı üzerindeki siyasi kontrol algısı güçlendi'

İYİ Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan için “umut hakkı”nın gündeme geldiği, ekonomik krizin derinleştiği ve yargı bağımsızlığı tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde yapılan Adalet ve İçişleri Bakanlığı atamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Sayan, “Bu tablo, iktidarın hem yargı hem güvenlik alanında yürütmenin kontrolünü tahkim ettiği, aynı zamanda topluma sert bir siyasi mesaj verdiği bir sürece işaret ediyor” dedi.

‘GÜNDEM DEĞİŞTİRME HAMLESİ’

Atamaların, kamuoyunda terör örgütü elebaşısı Öcalan’a yönelik ‘umut hakkı’ tartışmalarının yoğunlaştığı bir süreçte yapılmasına dikkat çeken Sayan, bu durumun tesadüf olmadığını belirtti. Sayan, “Vatandaşın tenceresini kaynatamadığı, mutfaklarda yangının büyüdüğü, ceplerin boşaldığı bir dönemde bu atamalar, iktidar açısından bir ‘kriz soğutma’ ve ‘gündem değiştirme hamlesi’ olarak da okunabilir” ifadelerini kullandı. Sayan, kabine değişikliğinin kulislerde uzun süredir konuşulduğunu ancak iktidarın ekonomi, hukuk, eğitim ve sağlık gibi alanlarda yaşanan yapısal krizlere karşı kapsamlı bir revizyon yapmadığını söyledi.

‘YARGI ÜZERİNDEKİ SİYASİ KONTROL ALGISI DAHA DA GÜÇLENDİ’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde belirleyici tek gücün cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Sayan, “Bu sistemde bakanların isimleri değişse de karar mekanizması değişmiyor. Toplumda bakanların icraatları bilinmiyor; sorumluluk ve hesap verebilirlik ortadan kalkmış durumda” değerlendirmesinde bulundu. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, önceki görevinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalarla gündeme geldiğini anımsatan Sayan, bu nedenle yapılan atamanın muhalefet tarafından “yargının siyasallaşması” olarak görüldüğünü ifade etti. Sayan, “Bu atama, yargının bağımsızlığına ilişkin tartışmaları derinleştirdi. Yargı üzerindeki siyasi kontrol algısı daha da güçlendi” dedi.

‘SİYASETTEKİ SERT DİL ARTIK FİZİKİ BOYUTA TAŞMIŞ DURUMDA’

Yeni Adalet Bakanı’nın yemin töreni sırasında AKP ve CHP milletvekilleri arasında arbede çıktığını anımsatan Sayan, “Bu arbede, yargı bağımsızlığı tartışmasının Meclis zemininde fiili çatışmaya dönüştüğünü gösteriyor. Siyasetteki sert dil artık fiziki boyuta taşmış durumda” diye konuştu. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, Çorum Valiliği döneminde İskilipli Atıf’ı anma törenlerine katılması da eleştirilerin odağında yer aldı. Sayan, İskilipli Atıf’ın Millî Mücadele ve Kuvâ-yi Milliye karşıtı faaliyetleriyle bilindiğini anımsatarak, bu geçmişin özellikle Cumhuriyetçi ve Atatürkçü seçmenlerde ciddi rahatsızlık yarattığını söyledi.

‘KARARSIZ SEÇMEN SİYASETTEN UZAKLAŞIYOR’

Sayan, Meclis’teki kavga görüntülerinin ve artan siyasi gerilimin kararsız seçmeni daha da umutsuzluğa ittiğini vurguladı. Kararsız seçmenin ekonomik istikrar, hukuk devleti ve normalleşme beklentisi taşıdığını belirten Sayan, “Meclis’te kavga, sokakta umutsuzluk var. Bu tablo, seçmeni sandıktan uzaklaştırıyor” dedi. İktidarın isim değişiklikleriyle günü kurtarmaya çalıştığını savunan Sayan, “Yargı ve güvenlik alanında verilen bu sert mesajlar toplumsal güveni artırmıyor. Güven ve itibar hâlâ boşta duruyor” ifadelerini kullandı.