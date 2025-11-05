Sayıştay'dan Salihli Belediyesi’ne 'yıllık izin' uyarısı: 'Öngörülemeyen giderler ortaya çıkacaktır'

Sayıştay, Manisa Salihli Belediyesi’nin 2024 yılına ait Denetim Raporlarını yayımladı. Raporda, işçilerin izinlerinin kullandırılması hususunda uyarıda bulunulurken mal ve hizmet alımında tanınan yüzde 10’luk sınırın aşılmasına dikkat çekildi.

Sayıştay raporunda yer alan bulgulara göre; belediyenin işçilerin yıllık izinlerini mevzuata uygun şekilde kullandırılmadığı ve bu nedenle yıllık izinlerin birikmesine sebebiyet verildiği kaydedildi.

Sayıştay raporunda İş Kanunu’na işaret edilerek, "... yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için iki yüz yirmi (220) Türk Lirası (2024 yılında 2.666,00 TL) idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yapılan denetimde, idarede görev yapan 98 işçinin 50 günden, 71 işçinin 100 günden, 26 işçinin ise 150 günden, 13 işçinin ise 200 günden, 2 işçinin ise 300 günden fazla yıllık ücretli izin hakkı olduğu bilgisi verildi.

Raporda, belediyenin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 103. maddesi gereğince belediyenin idari para cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtilirken belediyeye "maddi zarar" uyarısında bulunuldu. Raporda, "Bu işçiler emekli olduklarında veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona erdiğinde mevzuat hükümleri gereği yıllık izin hakları karşılığında son ücretleri dikkate alınarak izin ücreti ödeneceğinden, İdare açısından öngörülemeyen giderler ortaya çıkacaktır" denildi.

"HARCAMA SINIRLARI AŞILDI"

Sayıştay raporunda ayrıca, Salihli Belediyesi’nin mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamaların yıllık toplamının, Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan, 2024 yılı bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerinin yüzde 10’unu aştığı bulgusuna yer verildi.

Raporda konuya ilişkin Kamu İhale Kanunu’nun 21 ve 22. maddeleri işaret edilerek ".... parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz" denildi.

Mal alımlarında aşım oranı yüzde 11,22 ile 6 milyon 942 bin 395,82 lira oldu. Hizmet alımında ise sınır aşımı yüzde 125 ile 42 milyon 934 bin 225,54 lira oldu.

"TAHSİLATLAR BEKLENENİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ"

Sayıştay tarafından yapılan denetimde, belediyenin bazı gelir kalemlerinde tahsilat oranlarının düşük düzeyde kaldığı tespit edildi. Belediye gelirleri içinde önemli bir paya sahip olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan-reklam vergisi gibi gelir türlerinde tahsilat oranlarının, benzer büyüklükteki belediyelerin ortalamasının oldukça altında kaldığı ifadelerine yer verildi.

Sayıştay incelemesine göre tahsilatlar; bina vergisinde tahsilat oranının yüzde 67, arsa vergisinde yüzde 46, arazi vergisinde yüzde 43 ve çevre temizlik vergisinde yüzde 58 olarak gerçekleştiği belirlendi. Raporda yer alan verilere göre; belediyenin tahakkuk ettiği gelirlerin büyük bölümünü tahsil edemediği ifadelerine yer verildi.