Sayıştay’dan TÜGVA uyarısı

Samsun İlkadım’da bulunan ve TÜGVA’ya tahsis edilen bina, Sayıştay raporuna yansıdı. Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde olan binanın ilgili kanuna aykırı şekilde tahsis edildiğine dikkat çekilerek tahsisin sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

Raporda, “Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazın Vakfa Tahsis Edilmesi” konulu başlık dikkat çekti. Açıklamada, “Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’na aykırı olarak Belediye Meclisi kararıyla bir vakfa tahsis edildiği görülmüştür” dendi.

Yapılan incelemede, “14.12.2016 tarihli ve 519 numaralı Meclis kararıyla, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait İlkadım ilçesi, Selahiye Mahallesi, 472 ada 9 numaralı parseldeki taşınmazın bir vakfa tahsis edildiği, bu taşınmazın vakfın faaliyetlerinde kullanıldığı görülmüştür. Meclis kararında, Samsun il merkezinde gençlere yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek amacıyla tahsisin yapıldığı belirtilmiştir” dendi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Tahsis işlemi ortak hizmet projesi kapsamında yapılsa dahi, bu hizmetin belediyenin görev ve sorumluluk alanına girmesi gerekmektedir. Sonuç olarak belediyenin mülkiyetindeki taşınmazın vakfa tahsis edilmek suretiyle kullandırılması mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan tahsisin sonlandırılması gerekmektedir.”