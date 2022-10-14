Son Dakika... Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama: 28 madenci hayatını kaybetti

14 Ekim 2022 Cuma, 19:31

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Yer altında mahsur kalan işçiler var" açıklamasında bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan son açıklamasında, "Eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta 5 işçi var" dedi.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI 28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor.

BAKAN SOYLU VE ENERJİ BAKANI'NDAN ORTAK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "26 madenci kardeşimiz şehit oldu. 6 yaralımız İstanbul'da 5 yaralımız Bartın'da tedavi görüyor. Şu an kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var" derken, Bakan Dönmez, "Patlama ile oluşan basınç ve yüksek sıcaklık nedeniyle arkadaşlarımızın bir kısmını olay yerinde kaybettik. Bazı bölgelerde yangın sürüyor. 10-11 tane maden işçisi yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük bir yangın değil. Fakat güvenli bir şekilde girebilmek için yangının ve karbon monoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Bartın’dan 40 dakika önce havalanan uçak ambulanslarımız İstanbul’da. 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezimizde, 5 yaralı ise Yanık Merkezimizde tedavi altına alınmak üzere birazdan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde olacak" dedi.

BAKAN KOCA DA ACI HABERİ DUYURDU

Bakan Koca, Bartın Valiliği'nin ardından açıklama yaptı. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25’e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1’i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" ifadelerini kullandı.

BARTIN VALİLİĞİ: 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bartın Valiliği hayatını kaybeden işçi sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı. Yaralılara ilişin de bilgilendirme yapan Valilik "6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca, patlamaya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8’i yoğun bakımda, 4’ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1’ini Ankara’ya, 5’ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti."

BAKAN DÖNMEZ: İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün 16/24 vardiyasında bu patlama yaşandı. Önceki müessesedeki ekipler, olay yerine gitti. Galerimizde havalandırma tertibatı şu anda çalışıyor. Kısmi göçükler var, ilk değerlendirmelerde grizu patlaması olduğu yönünde. Belirli bir noktaya kadar fayton sistemleri çalışıyor. Ekipler, görev başında, herhangi bir eksiklik yok. Yangın tüpleri tedbir amaçlı, şu anda bir yangın yok" açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA “2 ÖLÜ, 20 YARALI VAR” DEMİŞTİ

Patlamayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun” bilgisini paylaşmıştı.

14 İŞÇİ ÇIKARILDI

Halk TV canlı yayınına katılan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır: "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor. 14 kişi işçi madenden çıkarıldı"

Bartın Valiliği: “Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni olmayan bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekipler seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

"35 KİŞİDEN SES ÇIKMAMASI BİZİ KAYGILANDIRIYOR"

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, NTV canlı yayınında konuştu. Yüksel, ''Kuyu asansörlerinin çalıştığı söyleniyor. Şimdiye kadar çıkmış olmaları gerekiyordu. 35 kişiden ses çıkmaması bizi kaygılandırıyor. Eğer göçük altında kalmasalarda bu saate kadar çıkmaları gerekirdi. Ocağın planlarını görmeden yapılacak açıklamalar erken olur'' dedi.

"ÜRETİMİN YOĞUN OLDUĞU BİR MADEN"

CHP İl Başkanı Selim Karataş'ın Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamaya göre, Türkiye taş kömürü işletmelerine bağlı, Amasra Taş Köprü İşletmesi'nde -300, 350 kotunda saat 18.15 civarında bir patlama meydana geldi. Tam da üretimin yoğun olduğu bir madende. O bölge de -300, 350 arasında 50-60 civarında kişinin yani gümrük çıkaran madencilerin içeride olduğu söyleniyor" dedi.

Öte yandan Karakaş 4 yaralı madencinin çıkarıldığını ifade erken "Diğer madencilere ulaşma çalışması devam ediyor. Neden patlama olduğunu ve sebeplerini şuana kadar öğrenemedik. Çünkü bu konuda sağlıklı bir bilgi gelmiyor. Yoğun bir şekilde yaralılara ulaşılmaya çalışılıyor. Herhangi bir kayıp haberi şuana kadar gelmedi. İnşallah bundan sonra da gelmez" değerlendirmesini yaptı.

AFAD: PATLAMA TRAFODAN KAYNAKLI

AFAD sitesinden yapılan açıklamada patlamanın trafodan kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.

AFAD AÇIKLAMAYI SİLDİ

AFAD, maden ocağı patlamasının ‘trafo kaynaklı’ olduğu yönündeki açıklamasını Twitter hesabından sildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasya Taşkömürü İşletme müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir Patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

METAN PATLAMASI İDDİASI

Zonguldak Maden Mühendisi Odası Başkanı Çağlar Öztürk şöyle konuştu:

Kaza olalı yaklaşık 3 saati geçti. 2.5 saate kadar tüm çalışmalar ilk bir saat içerisinde insanların tahliyesi üzerinedir. Sonraki tüm çalışmalar insanların kurtarılması üzerinedir. Umut tabii ki vardır ama sonsuz umut da diyemiyoruz. Bir trafo patlaması ihtimaline çok yakın bakmıyoruz. Bizim gördüğümüz yüzde 90'ının üzerinde metan patlaması söz konusu. Çünkü kuyu dibindeki ekipmanlara da basınç zarar vermiş durumda. Ateş kaynağı olmadan metanın patlaması mümkün değildir. Metan durup dururken patlayan bir gaz değildir.

Emekli Maden Mühendisi Birhan Akman; Haber Türk canlı yayında konuştu.

-300 KOT NE DEMEK: Deniz seviyesinin altındaki 300 metre derinliği ifade ediyor. Bu 87 işçi yeraltında demek, hepsi aynı yerde demek değil. 87 kişi aynı yerde çalışmaz. Taş kömürü madenciliğinde çok fazla derinlik değil bu. Kozlu'da eksi 630'da çalışmalar var.

OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİ: GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde “Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?” diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz-duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi” dedi.

OCAKTA 4-12 VARDİYASI İŞÇİLERİ ÇALIŞIYORDU

Habertürk TV'ye konuşan İHA muhabiri Yasin Erdem, patlama olan maden ocağında 4-12 vardiyası işçilerinin olduğu belirtti. Erdem şöyle konuştu:

Yaklaşık olarak 100-150 civarı olabileceğinin olduğu civarında bilgi var. Toplamda 450 işçi 3 vardiya sisteminde çalıştığı belertildi. Ocakta tahliye asansörlerinin düzenli olarak çalıştığı kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı, üç savcı görevlendirdi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.

CHP HEYETİ AMASRA'YA GİDİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı,, Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş'tan oluşan CHP Heyeti, maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra'ya gitmek üzere yola çıktı.

İHA MUHABİRİ: CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

İHA muhabiri Yasin Erdem, olay yerinden edindiği ilk bilgileri aktardı. Erdem, "Akşam saatlerinde Türkiye Taş Kurumu'na ait madende patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ilgili net bir bilgi verilmedi. 100-150 işçi olduğu söyleniyor. Ekiplerin aşağıya inmesiyle net bilgi oluşacak. Şu anda can kaybı bilgisi yok. Yerin altındaki patlama ve göçük olup olmaması nedeniyle tedbir alınıyor ve hızla inilmesi bekleniyor. 350 metre kotunda patlama meydana geldi. Trafo patlaması da olabilir. Üst galerilerden çıkan işçilerden 2 yaralı çıktığı ve sadece patlama olduğunu söylüyorlar. TSK'nın kendi tahkim ekibi var. Onlar cihazla asansör yardımıyla inme şansı var. Patlamanın şiddetiyle ilgili net bir bilgimiz yok henüz" dedi.

ÜÇ BAKAN OLAY YERİNE HAREKET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın meydana geldiği olay yerine hareket etti.

AYRINTILAR GELİYOR...