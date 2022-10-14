Bartın'daki maden ocağındaki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılıyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Taşkömürü İşletmesi Müessesesi'nde meydana gelen patlamada yaralanan bazı işçiler hastaneye getirilmeye başlandı.

İHA
14 Ekim 2022 Cuma, 21:31
Bartın'daki maden ocağındaki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılıyor
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Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde -300 kotunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 

Patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, madenden yaralı olarak kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılmaya başlandı. 


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