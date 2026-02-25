Sayıştay raporları ortaya çıkardı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 281 doktor sigortasız

Eylül 2025’te yayımlanan 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı sağlık birimlerinde görev yapan hekimlerin önemli bir bölümünün “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nı yaptırmadığı tespit edildi.

Raporda, toplam 281 doktorun sigortasız görev yaptığı belirtildi. Denetim bulgularına göre, Dursun Odabaş Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 234, Diş Hekimliği Fakültesi’nde ise 47 hekim zorunlu sigorta kapsamında yer almasına karşın poliçe yaptırmadı. Oysa 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un Ek 12’nci maddesi uyarınca kamu sağlık kurumlarında çalışan tabip, diş tabibi ve uzmanların bu sigortayı yaptırması yasal zorunluluk.

SİGORTA NEYİ KAPSIYOR?

Söz konusu sigorta, tıbbi hata ya da “kötü uygulama” iddiası nedeniyle açılabilecek tazminat davalarında hem hastanın zararının karşılanmasını hem de hekimin ve kurumun mali yükümlülüklerinin güvence altına alınmasını amaçlıyor.

Mevzuata göre sigorta priminin yarısı hekim tarafından, diğer yarısı ise döner sermaye bütçesinden karşılanıyor. Sayıştay raporunda, sigortanın yaptırılmaması halinde mülki idare amirince idari para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı.

Ayrıca olası tazminat süreçlerinde hem hastaların hem de üniversitenin mali riskle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi. Raporda, üniversite yönetiminin eksikliğin giderilmesine yönelik işlem başlattığını bildirdiği aktarıldı.

Ancak denetim tarihi itibarıyla 281 hekimin sigortasız olduğu kaydedildi.