Sayıştay raporu: 281 doktor sigortasız

Sayıştay 2024 Denetim Raporu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde görev yapan 281 hekimin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasını yaptırmadığını ortaya koydu. Buna göre, Dursun Odabaş Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 234, diş hekimliği fakültesinde ise 47 hekim sigortasız çalıştı. 1219 sayılı yasa uyarınca yaptırılması zorunlu olan sigortanın bulunmaması, hem hasta güvenliği hem de kamu zararı riski doğurdu.

Söz konusu sigorta, tıbbi hata ya da “kötü uygulama” iddiası nedeniyle açılabilecek tazminat davalarında hem hastanın zararının karşılanmasını hem de hekimin ve kurumun mali yükümlülüklerinin güvence altına alınmasını amaçlıyor. Mevzuata göre sigorta priminin yarısı hekim tarafından, diğer yarısı ise döner sermaye bütçesinden karşılanıyor.

Sayıştay raporunda, sigortanın yaptırılmaması halinde mülki idare amirince idari para cezası uygulanabileceği anımsatıldı. Ayrıca olası tazminat süreçlerinde hem hastaların hem de üniversitenin mali riskle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi. Raporda, üniversite yönetiminin eksikliğin giderilmesine yönelik işlem başlattığını bildirdiği aktarıldı. Ancak denetim tarihi itibarıyla 281 hekimin sigortasız olduğu kaydedildi.