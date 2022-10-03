Sayıştay raporu ortaya çıkardı: SBÜ’de kadrolaşma
Sayıştay raporunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde “sınavsız ve liyakat ilkesine aykırı atamalar yapıldığı” tespiti yer aldı.
Kişiye özel kadro iddialarıyla yıl boyunca gündem olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) Sayıştay raporunda da “sınavsız ve liyakat ilkesine aykırı atamalar yapıldığı” tespiti yer aldı.
Raporda üniversitenin fakülte sekreterliği, yüksekokul sekreterliği ve enstitü sekreterliği kadrolarının; üç gün ila beş aylık atamalarla, sınavsız şube müdürlüğüne atama yapılabilmesi amacıyla kullanıldığı belirtildi. Raporda, “2016 tarihinden itibaren fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterliğinden şube müdürlüğü kadrosuna atanan 12 personel üç gün ila beş aylık sürelerde ilgili sekreterlik görevinde bulunmuşlardır” bilgisi paylaşıldı.
TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA
Üniversitenin söz konusu atamaları “insan kaynağı yetersizliği” üzerinden savunduğu belirtilen raporda, “İdare liyakat esasının göz ardı edilmediğini ifade etse de bahse konu uygulamanın eşitlik ve liyakat ilkelerine aykırı olduğu anlaşılmaktadır” tespitine yer verildi.
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