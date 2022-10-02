Sayıştay raporlarında ortaya çıktı: Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden 121 liralık uçak

02 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Sayıştay’ın 2018’de Anadolu Üniversitesi’nden ayrılarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne (ESTÜ) ilişkin 2021 denetim raporu yayımlandı.

Raporda, üniversite bünyesindeki uçaklara ilişkin tespit ise dikkat çekti. Havacılık ve uzay bilimleri fakültesi çatısı altında yapılan eğitim uçuşlarında kullanılmak üzere uzun yıllar önce envantere giren uçakların ESTÜ’ye devredildiği anımsatılan raporda, “devir işleminin Anadolu Üniversitesi envanterinde yer alan kayıtlı değerler üzerinden yapıldığı” kaydedildi.

Bu nedenle envanterdeki uçakların kayıtlı değerinin, gerçeğe uygun değerine kıyasla çok düşük tutarlarda olduğu eleştirisinin bulunduğu raporda, söz konusu uçaklara yönelik fiyatlar da yer aldı. Buna göre, Tiger AG5B tipi iki uçağın değeri 121 lira 10 kuruş, aynı marka bir uçağın değeri ise 854 lira 22 kuruş olarak gösterildi. Cessna 172 SP tipi beş uçağın değerleri de 345 bin 903 lira ile 351 bin 475 lira arasında değişti. Envanterdeki en pahalı uçaklar ise çift motorlu Hawker Beechcraft uçakları oldu. Bu uçakların değeri 7 milyon 219 bin lira olarak raporda yer aldı. Listede, 2 bin 237 liraya, 39 bin 238 liraya, 48 bin liraya ve 58 bin liraya da uçak yer alıyor.

Raporda, söz konusu duruma ilişkin “Söz konusu taşınırların 2021 mali tablolarında olması gerektiğinden çok düşük tutarlarda göründüğü açıktır” denildi.