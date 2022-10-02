Sayıştay raporlarında ortaya çıktı: Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden 121 liralık uçak
Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin envanterinde yer alan uçakların kaydının, gerçek değerine oranla çok düşük tutarlarda olduğu belirlendi. Buna göre 121 liraya, 854 liraya ve 2 bin 237 liraya uçak bulunuyor.
Sayıştay’ın 2018’de Anadolu Üniversitesi’nden ayrılarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne (ESTÜ) ilişkin 2021 denetim raporu yayımlandı.
Raporda, üniversite bünyesindeki uçaklara ilişkin tespit ise dikkat çekti. Havacılık ve uzay bilimleri fakültesi çatısı altında yapılan eğitim uçuşlarında kullanılmak üzere uzun yıllar önce envantere giren uçakların ESTÜ’ye devredildiği anımsatılan raporda, “devir işleminin Anadolu Üniversitesi envanterinde yer alan kayıtlı değerler üzerinden yapıldığı” kaydedildi.
Bu nedenle envanterdeki uçakların kayıtlı değerinin, gerçeğe uygun değerine kıyasla çok düşük tutarlarda olduğu eleştirisinin bulunduğu raporda, söz konusu uçaklara yönelik fiyatlar da yer aldı. Buna göre, Tiger AG5B tipi iki uçağın değeri 121 lira 10 kuruş, aynı marka bir uçağın değeri ise 854 lira 22 kuruş olarak gösterildi. Cessna 172 SP tipi beş uçağın değerleri de 345 bin 903 lira ile 351 bin 475 lira arasında değişti. Envanterdeki en pahalı uçaklar ise çift motorlu Hawker Beechcraft uçakları oldu. Bu uçakların değeri 7 milyon 219 bin lira olarak raporda yer aldı. Listede, 2 bin 237 liraya, 39 bin 238 liraya, 48 bin liraya ve 58 bin liraya da uçak yer alıyor.
Raporda, söz konusu duruma ilişkin “Söz konusu taşınırların 2021 mali tablolarında olması gerektiğinden çok düşük tutarlarda göründüğü açıktır” denildi.
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Alkollü içkiye zam geldi
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- 'Kumpaslar çöktü...'
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu!
- 'Sağlık sorunları' demişti, tefecilik çıktı
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'