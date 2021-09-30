Sayıştay raporuna göre Saray yabancı danışmanlara milyonlar akıtmış

30 Eylül 2021 Perşembe, 12:13

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne ilişkin denetim raporu yayınlandı. Raporda yer alan bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel bütçeli bir kuruluş olan Yatırım Ofisi, 2018 yılında, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu.

Ofis, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak yatırımları teşvik etmekle görevlendirildi. Ofis’in görevleri arasında, teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımları destekleyerek, bu yatırımlara ilişkin tüm süreçleri yatırımcı adına takip ederek hızlandırmak da sıralandı.

1 YILDA 88 MİLYON 153 BİN LİRA HARCAMA

Sayıştay’ın raporuna göre; Ofis, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2020 yılında 88 milyon 153 bin 728 TL harcadı.

160 PERSONEL İÇİN 34 MİLYON 907 BİN LİRA

Yatırım Ofisi, 2020 yılında 160 personel için 34 milyon 907 bin 557 lira ödenek kullandı. Bu personelin 153’ünün kadrolu, yedisinin ise sözleşmeli güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

YABANCI DANIŞMANLARA 14 MİLYON 269 BİN TL

Ofis Başkanlığı’nın, yurt dışındaki danışmanlar için ise 14 milyon 269 bin 272 TL harcadığı belirlendi. Ofis’in yurt dışında hangi ülkelerde kaç danışman görevlendirdiğine ilişkin bilgi, Sayıştay raporlarına yansımadı. Ancak kurumun internet sitesinde; Ofis’in, ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Güney Kore, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Malezya, Singapur ve Suudi Arabistan’da da yatırım ofisleri kurduğu belirtildi. 12 yurtdışı ofisinde, 20 danışmanının görevlendirildiği görüldü.

3 YILDA 35.5 MİLYON TL

Geçmiş yıllara ait Sayıştay raporları ise Ofis’in, yabancı danışmanlar için 2019 yılında 11 milyon 290 bin 923 TL, 2018 yılında ise 9 milyon 939 bin 917 TL harcadığını gösterdi. Böylece Ofis’in yabancı yatırım danışmanları için kullandığı ödenek, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında toplam 35 milyon 500 bin 112 TL oldu.