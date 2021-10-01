Sayıştay raporunda orman yangınlarındaki tedbirsizlikler yer aldı
Türkiye orman yangınlarıyla sarsılırken Sayıştay’ın Orman Genel Müdürlüğü’ne ilişkin denetim raporunda, her yerleşim yeri için yangın eylem planı hazırlanmadığı, ulusal orman envanteri bulunmadığına dikkat çekildi.
Sayıştay Orman Genel Müdürlüğü (OGM) denetim raporunda, “yangın eylem planları” konusunda eleştiriler yöneltti. Toplam ormanlık alanın yüzde 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmasına karşılık, yangın eylem planlarının her yerleşim yeri için hazırlanmadığı ve yanan alanlar ile bu alanlarda yapılan çalışmaların tamamının coğrafi bilgi sistemi kapsamında izlenmediğine dikkat çekildi.
Kurumun 2015’ten itibaren yanan alanların sayısal olarak veritabanına işlendiğini açıkladığı ancak yanan alanlar ile rehabilite çalışmalarının tam olarak sayısal ortamda izlenmediğini belirten Sayıştay raporunda, “Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılmasıyla, yangınlar ile daha etkili mücadele edilerek kayıplar ve zararlar azaltılabilir” denildi.
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