Sayıştay, Diyanet’in denetim raporuyla ihalelerdeki usulsüzlükleri açıkladı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Sayıştay, son dönemde laiklik karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet’in 2020 yılı denetim raporunu yayımladı. Rapora göre sürekli bütçe artışı yapılan Diyanet, açık ihale usulüyle yapılması gereken alımları, uygun olmayan yollarla gerçekleştirdi. Kurum, 2020’de iftar-sahur canlı yayın programı hizmet alımı işini pazarlık usulü ile yaptı. Kurum, bu durumun “programın yapılacağı mekânın ramazan ayına kısa bir süre kala belirlendiği ve vakit kalmadığı için” yapıldığını savundu. Sayıştay ise bir ihalenin pazarlık usulü ile yapılabilmesi için doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen bir durum olması gerektiğini vurguladı. Ramazan ayının başlangıç tarihinin Diyanet tarafından bilindiğini belirten Sayıştay, alımların yasalara uygun yapılması gerektiğinin altını çizdi.

‘TARİHİ BİLİNİYORDU’

Sayıştay, benzeri bir durumun 4-6 yaş grubu çocukların Kuran kursu kitapları için de yaşandığını tespit etti. Buna göre Diyanet, bu kitapları da pazarlık usulü ile aldı. Diyanet bu alımın gerekçesini de “kitapların eylül ayında Kuran kurslarına başlayacak öğrencilerin kullanımına yetişmesi” olarak açıkladı. Ancak Sayıştay, Kuran kurslarının başlayacağı tarihin de önceden bilindiğini belirterek, “İdare tarafından rahatlıkla yıl başından itibaren bu ihalelerin planlanması mümkündür. Kullanılan pazarlık usulünde belirtildiği gibi bir ivedilik durumu mevcut değildir” değerlendirmesini yaptı.

Sayıştay, Diyanet ile yaptığı görüşmelerde, pazarlık usulü ile yapılan bu alımlar için “pandemi koşullarında oldu” savunmasının yapıldığını da aktardı. Raporda şu değerlendirmeye yer verildi: “Salgın hastalık koşullarının alımların açık ihale usulü ile temin edilmesine engel olması gerekmektedir. Pandemi koşulları söz konusu hizmetlerin açık ihale ile temin edilmesine engel teşkil etmemektedir. İdarenin uygun olmayan ihale usulleri ile alımlarını gerçekleştirmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun rekabet, eşit muamele ilkelerine aykırıdır. İhalelerin zamanında ve uygun usullerle gerçekleştirilmesi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması gerekmektedir.”