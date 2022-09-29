Sayıştay raporundan Göç İdaresi Başkanlığı da çıktı

29 Eylül 2022 Perşembe, 00:07

Sayıştay’ın İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’nın 2021 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporu yayınlandı. Buna göre Başkanlığın 2021 yılı toplam harcaması, 2020 yılı harcamasına göre 569 milyon 796 bin 490 lira arttı.

Sayıştay’ın Göç İdaresi mali yapısına ilişkin hazırladığı raporda şu tespitler yer aldı:

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Göç İdaresi Başkanlığına, 2 milyar 983 milyon 522 bin lira ödenek tespit edildi. Genel Yönetim Bütçesinin yaklaşık olarak yüzde 0,22’sine tekabül eden bütçeye Bütçe Kanunu'na istinaden gerçekleştirilen ödenek işlemleri sonucunda Başkanlığın 2021 yılı nihai bütçe ödeneği 4 milyar 127 milyon 115 bin 489 lira 16 kuruş oldu. Bu ödeneğin yaklaşık yüzde 99,47’sine tekabül eden 4 milyar 105 milyon 475 bin 417 lira 54 kuruşu Göç İdaresi tarafından harcandı.

“BARINMA MERKEZLERİ İÇİN 2021 YILINDA 82 MİLYON 177 BİN 635 LİRA KAYNAK KULLANIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi amacıyla Başkanlık bütçesinde geçici barınma merkezleri ödeneği tefrik edilmektedir. Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Başkanlık hesabına aktarma yapabilmektedir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenmektedir. Geçici barınma merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Geçici Barınma Merkezleri için Başkanlık Özel Hesabından 2021 yılında 82 milyon 177 bin 635 lira kaynak kullanımı gerçekleştirilmiştir.

Rapora göre Göç İdaresi, bütçeye verilen ödenekler dışında Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve UNICEF projelerinin bütçelerinden de harcamalar yaptı. Raporda, bu harcamalara ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı: