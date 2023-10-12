Sayıştay tespit etti: 74 milyon TL açık var!
Fırat Üniversitesi’nin 2022 Sayıştay denetim raporunda üniversite idaresi tarafından, 2022’den başlamak üzere yapımı devam eden maddi duran varlıklara yapılan 31 milyon 821 bin liralık harcama tutarının, yönetmeliğe aykırı olarak “giderler hesabına” kaydedildiği tespit edildi.
Üniversitede çalışan işçiler için ayrılan kıdem tazminatı karşılıklarının da hatalı olduğu belirtildi.
Üniversitenin, 2021 sonundan başlamak üzere 28 milyon 28 bin liralık kıdem tazminatı bakiyesi verdiği, ancak 2022’de herhangi tazminat karşılığı gerçekleştirilmediği bildirildi.
Tazminatlarla ilişkili hesapta 74 milyon 405 bin liralık eksik saptandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Acun Ilıcalı, takımının yıllık kazancını açıkladı
- Bakan Tekin'den flaş 'ara tatil' açıklaması
- Trollere devlette kadro!
- 'Efsane' şarkıcı İYİ Parti'nin adayı oldu!
- Araç ve konut 'satın almayın' çağrısı!
- Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!
- İsrail-Filistin geriliminde 5. gün
- TRT, sevilen dizinin fişini çekti!
- 'Gereken yapılacak'
- İstifa edip kıdem tazminatı almanın yolu!