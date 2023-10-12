Sayıştay tespit etti: 74 milyon TL açık var!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.10.2023 - 03:00

Üniversitede çalışan işçiler için ayrılan kıdem tazminatı karşılıklarının da hatalı olduğu belirtildi.

Üniversitenin, 2021 sonundan başlamak üzere 28 milyon 28 bin liralık kıdem tazminatı bakiyesi verdiği, ancak 2022’de herhangi tazminat karşılığı gerçekleştirilmediği bildirildi.

Tazminatlarla ilişkili hesapta 74 milyon 405 bin liralık eksik saptandı.