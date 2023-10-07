Sayıştay tespit etti: Üniversitenin SGK'ye borcu 5 milyon TL

Sayıştay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin hastanede kullanılmayan ilaçlar için fatura kestiğini belirledi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00
Sayıştay tespit etti: Üniversitenin SGK'ye borcu 5 milyon TL
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Türk üniversitelerinde nitelik tartışması sürerken Sayıştay’ın üniversitelere ilişkin hazırladığı denetim raporları da usulsüzlükleri gözler önüne seriyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne yönelik hazırlanan denetim raporunda, üniversitenin, “emekli ikramiyesi, emekli ve malullük aylığı alanların ölmesi durumunda doğan ölüm paraları, görev tazminatları ve diğer ödemelerden kaynaklı” SGK’ye toplam 5 milyon 645 bin lira borcu olduğu kaydedildi. 

Üniversitenin döner sermayesine ilişkin bulgularında da “üniversite hastanesinde yatarak tedavi gören hastalarda kullanılmak üzere hastane eczanesinden ilgili servise gönderilen ilaçlardan bir kısmının, kullanılmadığı halde SGK’ye fatura edildiği” belirtildi.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden alınan tıbbi sarf malzemelerinden toplam değeri 322 bin 616 TL olan 42 farklı kalemde malzemenin, fiilen ambarda bulunan miktarı arasında da uyuşmazlık olduğu tespiti edildi. 


Sayıştay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SGK

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