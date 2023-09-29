CHP'li Kara, MEB'in Sayıştay raporunu Meclis'e taşıdı

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Sayıştay’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik hazırladığı 2022 denetim raporunda yer alan eksiklikleri Meclis’e taşıdı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00
CHP'li Kara, MEB'in Sayıştay raporunu Meclis'e taşıdı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kara, bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin işlemlerinin daha önce de uyarılmasına karşın tamamlanmadığına dikkat çekti.

(Nermin Yıldırım Kara)

Cumhuriyet’e konuşan Kara, şunları kaydetti:

“Pansiyonlarda yapılan harcama ve gelirlerde hesap verilebilirliğin olmaması zaten başlı başına skandal. Pansiyonlarda revirlerin olmaması büyük bir sorumsuzluğu gözler önüne seriyor. Bir çocuğun başına bir şey gelse acil durumda müdahale etmek güç olacak. Biz okulları hem eğitim alanı hem de sosyal ve kamusal alan olarak görüyoruz. Mesleki ve teknik öğretim okullarında, ‘iş öğrenme’ kılıfı altında çocuklarımızın emeği üzerine kurulu bir üretim alanı oluşmasının tehlikeleri var. Deneyim başka, ucuz işgücü başka bir şey.”  


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