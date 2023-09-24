Sayıştay uyardı: Türkiye’nin sinema arşivi yok olabilir

Yayınlanma: 24.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 04:00

Sayıştay raporunda Mimar Sinan güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Balmumcu yerleşkesinde bulunan Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki Türk sinemasının erken dönemine ait kapsamlı film arşivinde tarihi ve sanatsal değere sahip film, sinema makine ve ekipmanları, tarihi afişler, fotoğraf, slayt, senaryo ve yönetmen notlarının son derece ilkel koşullarda tutulduğu ve bir kısmının bozulduğuna dikkat çekildi. Ayrıca raporda söz konusu arşivin bulunduğu binanın ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve üniversite yetkililerinin bu bağlamdaki sorumluluklarına dikkat çekilen raporda, “Merkezde, 10 bine yakın film olup bunların 6 bin 11 adedi yerli filmdir. Nitratlı filmler 2 bin 335 adettir ve diğer filmlere göre daha özel koşullarda saklanmaları gerekmektedir. Türkiye’nin sinema belleği niteliğindeki söz konusu eserlerin tahliyesi geciktikçe eserler deforme olmakta, riskli bir yapı içerisinde tutulduğundan tamamının yok olması tehlikesi ortaya çıkmaktadır” ifadeleri yer aldı. Öte yandan Sayıştay’ın söz konusu durumla ilgili önceki yıllarda da uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

