Sayıştay uyarmıştı

Türkiye’nin konuştuğu sokak hayvanları sorunu, barınaklara ayrılmayan bütçeler ve hayvan saldırıları nedeniyle açılan davalarla defalarca Sayıştay raporlarına konu oldu.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00
Sayıştay uyarmıştı
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Sayıştay, 2022’de konuyla ilgili “Bu sorunla baş etmede artan köpek popülasyonunun dengelenmesi, kanundaki eksikliklerin giderilmesi, hayvanseverlere de yerel yönetimler gibi sorumluluk yüklenilmesi müşahede edilmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Raporda ayrıca “Sokak hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu ve ıslahı için belediyelerin yerine getirmekle sorumlu tutulduğu hususlarda, 5199 sayılı yasa hükümlerine uygun önlemleri uygulanması gerekmektedir” uyarısına da yer verildiği görüldü.


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