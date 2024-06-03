Sayıştay uyarmıştı
Türkiye’nin konuştuğu sokak hayvanları sorunu, barınaklara ayrılmayan bütçeler ve hayvan saldırıları nedeniyle açılan davalarla defalarca Sayıştay raporlarına konu oldu.
Sayıştay, 2022’de konuyla ilgili “Bu sorunla baş etmede artan köpek popülasyonunun dengelenmesi, kanundaki eksikliklerin giderilmesi, hayvanseverlere de yerel yönetimler gibi sorumluluk yüklenilmesi müşahede edilmiştir” değerlendirmesini yaptı.
Raporda ayrıca “Sokak hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu ve ıslahı için belediyelerin yerine getirmekle sorumlu tutulduğu hususlarda, 5199 sayılı yasa hükümlerine uygun önlemleri uygulanması gerekmektedir” uyarısına da yer verildiği görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi borcu olanlar dikkat!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- ‘2028’de cumhurbaşkanlığına adayım’
- Çöken binada ölü ve yaralılar var
- FETÖ'cüler CNN Türk muhabiri Paksoy'a saldırdı!
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mesaj
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri
- Üzüntülerini gizleyen burçlar hangileridir?
- Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili iki gözaltı