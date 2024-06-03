Sayıştay uyarmıştı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 07:24

Sayıştay, 2022’de konuyla ilgili “Bu sorunla baş etmede artan köpek popülasyonunun dengelenmesi, kanundaki eksikliklerin giderilmesi, hayvanseverlere de yerel yönetimler gibi sorumluluk yüklenilmesi müşahede edilmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Raporda ayrıca “Sokak hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu ve ıslahı için belediyelerin yerine getirmekle sorumlu tutulduğu hususlarda, 5199 sayılı yasa hükümlerine uygun önlemleri uygulanması gerekmektedir” uyarısına da yer verildiği görüldü.