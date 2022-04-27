Sayıştay’a yolsuzluk kilidi: Raporların sisteme girilmesi engellendi
Devlet kurumlarındaki yolsuzluk ve usulsüzlükleri yaptıkları denetimlerle ortaya çıkaran müfettişlerin raporlarının Sayıştay sistemine girilmesi engellendi. Eski CHP milletvekili Haluk Pekşen bu uygulamanın yolsuzlukları örtmek ve müfettişleri susturmak olduğunu belirtti.
Üniversite, belediyeler, askeriye, bakanlıklar gibi kamu kurumlarında yapılan yolsuzluk ve usulsüzlükleri yaptıkları denetimlerle ortaya çıkaran müfettişlerin hazırladıkları raporların Sayıştay sistemine girilmesi engellendi.
Müfettişlerin yolsuzluk raporlarını yaklaşık bir aydır sisteme giremediği ortaya çıktı. Hiçbir açıklama yapılmazken AKP’li belediye ve kamu kurumlarında çalışma yapan müfettişlerin raporları ellerinde kaldı. Eski CHP milletvekili Haluk Pekşen, uygulamanın yolsuzlukları örtmek ve müfettişleri susturmak olduğunu belirterek “Kamu adına bir otorite kalmamış olacak. Fiili olarak Sayıştay’ın kapısına yolsuzluk düzeni kilidi vurulmuş demektir” dedi.
ANKARA’DA GÜNDEM
Müfettişlere yapılan engellemenin Ankara’da gündem olduğunu söyleyen eski CHP milletvekili Haluk Pekşen, Cumhuriyet’e açıklama yaptı. Pekşen, “Müfettişler hazırladıkları raporları daha önce otomatik olarak kendileri sisteme girebiliyordu. Müfettişlerin özellikle yolsuzluk ve usulsüzlük tespiti yaptıkları raporlarını bilgisayar kayıtlarına girilmesine izin verilmiyor. Sayıştay müfettişinin yolsuzlukları resmileştirilmesi artık mümkün değildir. Yolsuzluk tespiti yapmış ise bilgisiyara girmesi ve yayımlaması mümkün olmayacak. Raporlar, rapor olmayacak. Tümüyle Sayıştay kuru binadan ibaret hale getirilmiş olacak. Bundan sonra yolsuzlukların soruşturulması ve yargıya taşınması olanaksız ” ifadelerini kullandı. Müfettişlerin bazılarının baskılar sonrası emekliye ayrıldığını da ifade eden Pekşen, “Müfettişlerin sadece elleri kolları bağlanmış olduğu gibi olağanüstü baskılar da oluşmuş olacak. Müfettişlerin büyük bir kısmı bu baskılar yüzünden görev yerlerinin değiştirilmesini istiyor. Müfettişler iş yapamaz hale gelmiştir. Rapordan yolsuzluk kavramlarını çıkar o şekilde gir diyecekler. Yolsuzlukları örtbas etmek için düzen kuruldu. Yolsuzluk tespiti sende kalsın diyorlar. Bunu ‘rapora geçme’diyorlar” dedi.
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