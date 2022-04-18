Sayıştay, denetim raporlarıyla kurumlardaki usulsüzlükleri tek tek tespit etti

18 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Sayıştay’ın, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik 2020 denetim raporları dikkat çekerken çok sayıda usulsüzlük kamuoyuna yansıdı. HKP ise Ekim 2021’de İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönelik raporları yargıya taşıdı. Raporu kapsayan dönemde bakanlık koltuğunda oturan Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Lütfi Elvan, Fahrettin Koca, Zehra Zümrüt Selçuk, Mehmet Cahit Turhan ve Adil Karaismailoğlu ile bakan yardımcıları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

HKP İTİRAZ ETTİ

Beş ayrı suç duyurusunda da karar çıktı. Üç farklı savcının önüne giden dosyaların tamamında “soruşturmaya yer olmadığına” karar verildi. Beş kararda da “iddiaların soyut ve genel nitelik arz ettiği, somut bir bilgi, belge ve delile dayanmadığı” savunuldu. Kararlarda, “dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre söz konusu iddiaların soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı” iddia edildi. HKP, kararlara itiraz etti.

"KANIT SAYIŞTAY"

Kararlara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan HKP MYK üyesi Adnan Okur, “Karar, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’liler, bürokratlar hakkında şu ana kadar yaptığımız suç duyurularının ne kadar yerine olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar hep ‘soyut ve genel nitelikli iddialar’ diyorlardı. Bu suç duyuruları, Sayıştay raporları ile kanıtlı. Bunlara bile ‘soyut ve genel nitelikli, somut bir bilgi, belge ve delile dayanmıyor’ dediler” tepkisini gösterdi. Cumhuriyet savcılarının, bir suçun oluştuğu izlenimi olduğu anda gerçeği araştırmakla sorumlu olduğunu vurgulayan Adnan Okur, “Cumhuriyet savcıları da suç işliyor” ifadelerini kullandı.