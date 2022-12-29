Sayıştay’ın ‘Sümer Holding’ raporu, acı tabloyu ortaya koydu: Ata mirasını bitirdiler

29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Sayıştay’ın Sümer Holding’e ilişkin denetim raporu, iktidarın Cumhuriyet değerlerine bakışını da ortaya koydu. Sümer Holding’in dönem zararı 27.9 milyon lira olurken personel sayısı 143’e geriledi.

Sümer Holding, 1933’te ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Türkiye’nin sanayileşmesini sağlamak, Türk ulusunun gereksinimlerini karşılamak, ülkenin her bölgesinde yöre insanını aynı zamanda sosyo-ekonomik açıdan kalkındırmak” amacıyla Sümerbank adıyla kuruldu. Daha sonra özelleştirme kapsamına alınan ve holdingleşen Sümer Holding’e ilişkin Sayıştay’ın 2021 denetim raporunu tamamladı. Holdingin personel sayısı 2021’de 18’i memur 143’e kadar geriledi. Holdingin dönem zararı 27.9 milyon liraya ulaştı.

"METRUK VE HARAP DURUMDA"

Holdingin herhangi bir üretim faaliyeti olmadığı vurgulanan raporda, “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil edilen ve mülkiyeti holdingin bünyesinde bulunan İzmir Elektrik Fabrikası’nın atıl vaziyette bekletildiği tespit edildi. Fabrikanın 1928’de faaliyete geçtiği, 1943’te kamulaştırıldığı, 2018 ve 2019’da özelleştirme kapsamına alındığı ancak satılamadığı aktarılan raporda “İzmir Elektrik Fabrikası, tarihi ve kültürel bir değeridir. Ancak fabrika ve üzerindeki tesisler üretimin durduğu tarihten sonra gerekli bakım ve onarımları yapılmadığından metruk ve harap hale gelmiştir. Yıllardır hiçbir bakım görmeyen üzerindeki yapılar her geçen gün yıpranmaktadır” denildi.

Raporda, holding adına tescilli olan ticari marka, unvan ve şekil haklarının ekonomik olarak değerlendirilmesine yönelik de hiçbir çalışmanın yapılmadığı aktarıldı.