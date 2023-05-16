’Sazan sarmalı’ yöntemiyle 1 milyon liralık vurgun: 7 tutuklama
Adana polisi ’Sazan sarmalı’ yöntemiyle 1 milyon 29 bin liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 8 şüpheliyi yakalayarak 7’sinin tutuklanmasını sağladı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk arasında ’sazan sarmalı’ olarak bilinen ’işleri birbirine dolandırma’ usulüyle, araç satın almak isteyenleri dolandıranlarla ilgili çalışma yaptı.
Polisin yaptığı teknik takip sonucu iki kişiyi 1 milyon 29 bin lira dolandırdıkları tespit edilen çete tespit edilip operasyon düzenledi.
MATERYALLERE EL KONULDU
Toplamda 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda baskın yapılan adreslerde 85 bin 400 lira, 100 bin lira değerinde altın, 1 ruhsatsız tabanca, 34 cep telefonu sim kartı, 16 banka hesabı kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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