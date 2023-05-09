Düşük fiyata 'otomobil' vaadiyle 10 milyon liralık vurgun

İstanbul'da farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla düşük fiyata araç alarak sattıklarını söyleyerek, araç almak isteyenleri toplam 10 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri kadın 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:30
Düşük fiyata 'otomobil' vaadiyle 10 milyon liralık vurgun
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İstanbul'da polise başvuran bir kişi otomobil almaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin mağdurları, devlet kurumlarından ihale yoluyla düşük fiyata araç aldıkları yalanıyla kandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin güven sağlamak için başta bir aracı gerçekten düşük fiyata verdikleri ardından daha fazla otomobil için para topladıkları öğrenildi.

Şüphelilerin 10 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira para topladıktan sonra "İhalede sorun çıktı", "İhale ertelendi" gibi söylemlerle araçları teslim etmedikleri tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri haklarında şikayet bulunan 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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