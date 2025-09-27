'Sazan sarmalı' yöntemiyle 'büyükbaş' dolandırıcılığı!

Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'nde besicilik yapan Hüseyin S. (29), 7 büyükbaşını satmak için bir internet sitesine 1 milyon 260 bin liralık ilan verdi.

Hüseyin S. ile iletişime geçip, kendisini 'Osman' olarak tanıtan Mehmet Can K. (21), hayvanları satın almak istediğini söyledi. Mehmet Can K., Hüseyin S.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, internet üzerinden tanıştığı Kadir K.'ye (35), "Elimde 7 büyükbaş hayvan var, acil satmam gerekiyor. Sana 600 bin liraya bırakırım" dedi. Bunun üzerine Kadir K., ortağı Halil Y. (52) ile konuşup, hayvanları satın almaya karar verdi.

Hayvanların köy evinde olduğunu, kuzeninin yüklemeyi yapacağını belirten Mehmet Can K., parayı kendisine göndermesini istedi. Mehmet Can K.'nin yönlendirmesiyle Kadir K. ve ortağı Halil Y., hayvanların sahibi Hüseyin S.'nin evinde buluştu.

HAYVANLAR YÜKLENİRKEN ORTAYA ÇIKTI

Hayvanlar kamyona yüklenirken; Kadir K., telefonda konuştuğu Mehmet Can K.'nin verdiği banka hesabına satış için anlaştıkları 600 bin lirayı gönderdi. Hüseyin S.'nin paranın hesabına gelmediğini söylemesi üzerine dolandırıcılık ortaya çıktı.

Kadir K. ile Halil Y.'nin şikâyeti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılığı Mehmet Can K. ile birlikte hareket ettiği Ahmet (22) ve ağabeyi Ferhat P.'nin (25) gerçekleştirdiğini belirledi.

APART DAİREDE YAKALANDILAR

Şüphelilerin, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir apart dairede saklandıkları tespit edildi. Harekete geçen ekipler, adrese yapılan baskında şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen Mehmet Can K., Ahmet P. ve Ferhat P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin, suçtan elde ettikleri para ile aldıkları 6 milyon 500 bin lira değerindeki 5 otomobile el konuldu.