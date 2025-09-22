'Devlet memurluğu’ vaadiyle dolandırıcılık ifşa oldu: 30 milyon liralık vurgun!

Batman'da çok sayıda kişiyi 'devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandıran 4 kişi tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, ‘kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme’ ve ‘devlet memuru olarak atanma’ vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, şüphelilerin memur olmak isteyen kişilerden 4 yıl boyunca yaklaşık 30 milyon lira kazanç elde ettiği belirlendi.

Batman merkezli Ankara ve Mardin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli bakanlıklara aitmiş gibi düzenlenmiş 150 sahte atama belgesi ele geçirildi.

DEVLET YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR GİBİ YAPMIŞLAR

Şüphelilerin, güvenilirliklerini artırmak için özel ofis tuttukları, işe girmek isteyen kişileri buraya getirerek telefonda bakan ya da milletvekilleriyle konuşuyormuş gibi yaptıkları ortaya çıktı.

Ayrıca şüphelilerin, sahte belgelerle çok sayıda kişiyi kandırdığı, yakalanmamak için sürekli telefon ve SIM kart değiştirdiği tespit edildi. Dolandırıcılara para ödeyen kişilerin daha sonra şikayetçi olmaması için de tehdit edildiği ve baskı yapıldığı, alınan ifadelerle ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.