Sazlıbosna gölü gaspçıları yakalandı

17 Eylül 2022 Cumartesi, 09:15

C.A isimli 20 yaşındaki genç, 8 Eylül akşamı, kız arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna gölü kenarına geldi. Bulundukları araç içinde müzik dinleyip göl manzarasında sohbet eden ikilinin yanına 3 kişi geldi.

"Biz polisiz" yalanıyla iki genci otomobilden indiren 3 kişi, kimliklerini kontrol eti. Daha sonra silah göstererek genç çifti korkutan 3 kişi, C.A'nın 2 bin lirasını ve otomobilinin anahtarını aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Genç çifti, Sazlıbosna gölü kenarında bırakarak otomobilini de gasbeden 3 şüpheli kayıplara karıştı. Soluğu en yakın polis merkezinde alan C.A ve kız arkadaşı, gasp edildiklerini ve otomobillerinin de çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 gün boyunca gaspçıların geçiş güzergahlarındaki onlarca güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Çalınan otomobili bir site bahçesinde bularak sahibi C.A'ya teslim eden polis, titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu C.A'yı ve kız arkadaşını gasbeden 3 kişiden birisini Küçükçekmece'deki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

C.A'yı gasp eden S.Ç isimli şüphelinin yaklaşık 2 ay önce yine Sazlıbosna Gölü kenarında arkadaşıyla dinlenen bir kişiyi daha gasbettiği tespit edildi.

S.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp esnasında S.Ç.'nin yanında bulunan oğlu Y.E.Ç. ise ertesi gün saklandığı adreste yakalanarak göz altına alındı. Baba ve oğulun aynı yöntemle çok sayıda kişiyi gasp ettiği düşünülüyor. Öte yandan diğer şüphelinin yakalamak için polisin çalışması sürüyor.