İstanbul'da taksi gaspı: Sürücü kendisini araçtan attı, kaçtı
Beyoğlu’nda müşteri olarak ticari taksiye binen bir şahıs, bıçak çekerek taksiciyi gasp etmek istedi.
Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda taksici Gaffari T., 34 TDU 62 plakalı ticari taksiyle gece Esenler metro bölgesinden bir yolcuyu aldıktan sonra Beyoğlu istikametine doğru ilerlemeye başladı.
Taksim bölgesine gelen ticari taksi sürücüsü, müşterinin istekleri doğrultusunda bu bölgede bir süre dolandı. Bir bankaya ait bankamatikten para çeken şahıs daha sonra tekrar araca binerek hareket etmesini istedi.
Caddeye gelindiğinde ise araçtaki şahıs, taksiciyi gasp etmek için bıçak çekti. Gaspçının bıçak çekmesi üzerine ticari taksi sürücüsü Gaffari T., kendisini araçtan aşağıya atarak kaçmaya başladı.
GÖZALTINA ALINDI
Gaspçı ise sürücü koltuğuna geçerek araçla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şokunu atlatan ticari taksi sürücü Gaffar T.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Fatih’e giderek taksiyi burada terk ettiği tespit edildi. Takside inceleme yapan ekipler ardından sahibine teslim etti. Öte yandan gaspçıyla ilgili çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Faruk T. olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şehir dışına kaçtığı tespit edilen gaspçı şahıs, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
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