Sazlıkların yakılması endemik türleri tehdit ediyor

Erişmiş, sazlıkların yakılmasının hem Anadolu kurbağası gibi yalnızca bu bölgede yaşayan türlerin yaşam alanlarını daralttığını hem de metan gazı salımıyla insan sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

ENDEMİK TÜRLER TEHLİKEDE

Eber Gölü, Türkiye’nin en büyük 12. gölü olmasının yanı sıra birçok endemik bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor. Göldeki sazlık alanlarda yaşayan diğer canlılara da dikkat çeken Erişmiş, “Kaplumbağa türleri nesli tehlike altında. Kuşlar artık bu bölgeye uğramıyor. Sazlıkları yaktığınızda ayrıca azot biriktiren mikroorganizmaları yok ediyorsunuz. Bu da suyun oksijen miktarını azaltıyor, metan gazı çıkışını artırıyor” dedi.

Sazlıkların pek çok alanda kullanıldığını vurgulayan Erişmiş, kamışların özellikle yalıtım, dekorasyon ve pipet üretimi gibi çeşitli alanlarda değerlendirilebileceğini belirtti. Eber Gölü’nün, tektonik kökenli bir buzul çağı gölü olduğuna dikkat çeken Erişmiş, bölgenin sadece ekonomik değil, ekolojik olarak da korunması gereken bir alan olduğunu vurguladı. Erişmiş, ayrıca Eber Gölü’ndeki endemik türlerin koparılması veya toplanmasının biyokaçakçılık kapsamına girdiğini hatırlatarak bunun cezasının 557 bin 212 TL olduğunu da belirtti.