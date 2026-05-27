Schengen'de 'karaborsa' krizi büyüyor: Randevular bin Euro'ya ulaştı!

Yaz sezonunun açılması ve Kurban Bayramı'nın da gelmesiyle birlikte Türkiye'de Schengen vizesi krizi daha da derinleşti.

Avrupa'ya seyahat etmek isteyen binlerce kişi için vize almaktan değil randevu bulamamaktan dert yanıyor.

Resmi başvuru sistemlerinde 'uygun tarih yok' uyarıları kronik hale gelirken, aylar sonrasına verilen randevular ve 6-8 ayı bulan bekleme süreleri vatandaşları riskli yollara itiyor.

HIZLI RANDEVU TUZAĞI

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre; sistemdeki tıkanıklık, 'hızlı randevu' vaadiyle ortaya çıkan dolandırıcılar için de yeni bir pazar yaratmış durumda.

Sosyal medya platformları ve mesajlaşma gruplarında ücret karşılığında 'randevu bulunabilir' mesajları vatandaşları dolandırıcıların ağına düşürüyor. Hal böyle olunca Schengen karaborsasında da patlama yaşanıyor.

BİN KADAR ÇIKIYOR

Normalde 90-100 Euro civarında olan vize başvuru maliyeti, hızlı randevu vaadiyle kişi başı 300 Euro'dan başlayıp bin Euro'ya kadar çıkıyor.

Talebin zirve yaptığı bayram ve yaz sezonu ise bu fiyatları daha da yukarı çekiyor. Seyahat planını iptal etmek istemeyen vatandaşlar, çoğu zaman bu ücretleri ödemek zorunda kalıyor.

DOLANDIRICILARA GÜN DOĞDU

Randevu krizinin yarattığı boşluk, sahte danışmanlık şirketleri için verimli bir zemine dönüşmüş durumda. Kendilerini profesyonel vize danışmanlık şirketi olarak tanıtan bu yapılar, "VIP randevu", "garantili vize" ya da "10 günde sonuç" gibi gerçek dışı vaatlerle müşterileri cezbediyor.

Ancak danışmanlık ücreti ödendikten sonra tablo değişiyor. Süreç sürekli erteleniyor. Sonrasında firma iletişimi kesiyor ve hatta telefon engelleniyor. Vatandaşlar hem seyahat planlarından hem de yüzlerce euroluk ödemelerinden oluyor.

SİSTEM NASIL TIKANDI?

Schengen vizesinde randevuların dijital ortama taşınması randevu sisteminde de yeni bir sorunun fitilini ateşledi. Çünkü Schengen için otomasyon yazılımlarıyla çalışan 'randevu avcıları' devreye girdi.

Sistemin arkasında çoğunlukla yazılım bilgisine sahip kişiler, küçük teknoloji ekipleri ve dijital otomasyon uzmanları var.

Bot adı verilen bu yazılımları kuran kişiler çoklu hesaplar ve farklı ülkelerden bağlantı sağlayan proxy altyapıları sayesinde sistemde yüzlerce farklı kullanıcı gibi randevu alabiliyor.

Normal şartlarda bir kullanıcı gün içinde birkaç kez randevu sistemini kontrol edebilirken, bot yazılımları 7 gün 24 saat boyunca sistemleri tarıyor. Yeni açılan ya da iptal edilen bir randevu slotu sisteme düştüğü anda devreye giren bu yazılımlar, insanın tepki süresini aşan hızda işlemi tamamlıyor. Böylece randevular gerçek başvuru sahiplerine ulaşmadan tükeniyor.

"REKABET KURUMU'NA ŞİKÂYET ETTİK"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize krizinin seyahat acentelerinin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.

Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevuların botlar aracılığıyla bloke edildiğini aktaran Bağlıkaya, bazı aracı kuruluşları Rekabet Kurumu'na şikâyet ettiklerini de sözlerine ekledi.