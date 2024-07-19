Schengen için yeni hamle! Bakan Bolat duyurdu: 'Fast track' vize uygulaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesi sorunu ve yaşanan aksaklıklar hakkında konuşarak "Fast track vize" uygulaması için harekete geçildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:12
Schengen için yeni hamle! Bakan Bolat duyurdu: 'Fast track' vize uygulaması
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Schengen vizesiyle alakalı yaşanan sorunlar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk vatandaşlarına vize verilmemesi nedeniyle ticari ve turistik faaliyetlerde yaşanan aksamaların çözümüne yönelik çalışmalar başlattıklarını ifade etti. 

"FAST TRACK VİZE" UYGULAMASI 

Bakan Bolat, en yüksek vize reddi oranlarının Almanya'dan geldiğini belirterek, "Vize konusunda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz" açıklamasında bulundu. 

Ticari ve turistik faaliyetlerdeki aksamaların önüne geçmek amacıyla adımlar attıklarını söyleyen Bolat, "Fast track vize uygulaması için de yeni mekanizmalar üretilmesi talebinde bulunduk" dedi. 

FAST TRACK VİZE NEDİR?

Pasaport ve güvenlik kontrolünden hızlı geçiş imkanı sağlayan fast track uygulaması hızlı geçiş kapısından öncelikli geçiş hakkı oluşturur.


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