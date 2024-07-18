İBB Spor İstanbul kapılarını açtı: Olimpiyat vizesi geldi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un tahsis ettiği kayıkhanede kurulan Türkiye Para Kürek Milli Takımı, Paris’teki Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandı.
Her yıl yüz binlerce İstanbulluya daha aktif bir yaşam için tesisleriyle hizmet veren İBB Spor İstanbul, geçen yılın ağustos ayında İBB Haliç Su Sporları Merkezi’ndeki kayıkhanesini Türkiye Kürek Federasyonu’na tahsis etti.
Federasyonun akabinde kurduğu Türkiye Para Kürek Milli Takımı, bu tesiste sadece 8 aylık bir çalışmanın sonunda Paris’te yapılacak Paralimpik Oyunları’na kota almayı başardı. Böylece Türkiye, kürek branşında tarihinde ilk kez Paralimpik Oyunları’na gitme hakkı kazandı.
BOZKURT VE ŞEN MADALYA İÇİN KÜREK ÇEKECEK
Para Kürek Mix İki Çifte kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen’in temsil ettiği Türkiye Para Kürek Millî Takımı, 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda madalya için yarışacak. Milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, geçen şubat ayında Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Dünya ve Avrupa Salon Kürek Şampiyonası’nda da iki bronz ve bir gümüş madalya kazanmıştı.
KİCK BOKSTA ÜÇ MADALYA GELDİ
İBB Spor İstanbul tesislerinde çalışmalarını sürdüren sporculardan bir başarı hikâyesi de kick bokstan geldi. İBB Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde gelişim gruplarında yer alan üç öğrenci, Konya’da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nda derece yaptı.
60 Kg Kadınlar Büyük Yaş (18-45) kategorisinde mücadele veren 21 yaşındaki Yasemin Sultan Elmas gümüş, 63 Kg Erkekler Büyük Yaş (18-45) kategorisinde Berkay Bingül (22) ile 65 Kg Kadınlar Büyük Yaş (18-45) kategorisinde İrem Aksakallı (21) bronz madalyaya ulaştı.
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