Schengen randevularında 'karaborsa' iddiası incelemede: Büyükelçilikler harekete geçti

Schengen vizesi randevularının karaborsaya düştüğü iddiaları üzerine Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve Avusturya harekete geçti.

Büyükelçilikler, yetkisiz aracı şirketlere karşı vatandaşları uyarırken, randevu sistemlerinde usulsüzlükleri önlemek için yeni tedbirlerin devreye alındığını açıkladı.

Nefes gazetesinden Haşim Kılıç'ın haberine göre, Büyükelçilikler, Schengen vize randevularının özel yazılımlarla kapatılarak karaborsaya düşürülmesi iddialarını mercek altına aldı.

Almanya Büyükelçiliği, randevu talebine ilişkin bekleme listesi sistemine geçildiğini ve bu sayede çeşitli hizmet sağlayıcılarının randevuları toplu olarak rezerve etmesinin engellendiğini bildirdi.

"YETKİLENDİRİLMİŞ TEK ARACI KURULUŞ İDATA’DIR"

Açıklamada “Vize birimlerimiz adına hizmet sağlama amacıyla yetkilendirilmiş tek aracı kuruluş iDATA’dır. Üçüncü şahıs ve aracıların sunduğu pahalı hizmetlerden uzak durun” denildi.

Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ise yetkili olmayan aracı şirketler konusunda uyarılarda bulunarak, “Belçika için botlarla randevu alınması gibi bir durum yok. VFS’den başka acenteler bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş değil ve tavsiyem onları kullanmamanız yönünde. Bunun hiçbir faydası yok. Bu boşa harcanmış para. Bence en iyisi doğrudan kendinizin VFS’ye gidip başvurmasıdır” dedi.

Hollanda Büyükelçiliği ise potansiyel usulsüzlük raporlarının ciddiye alındığını belirtilerek, “Aynı hizmet sağlayıcıyla çalışan diğer Schengen ülkeleriyle de istişarede bulunacağız. Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan soruşturmayı memnuniyetle karşılıyoruz ve bulguları dış vize ortaklarımızla olan aynı diyaloğa dahil edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Fransa Büyükelçiliği, konunun incelendiği ve önümüzdeki süreçte değerlendirileceği bilgisini paylaştı.