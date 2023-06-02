Schengen vizesinde tur şirketleri de çıkmazda: ‘Yüzde 80 kaybımız var’

Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:40

Güncelleme: 02.06.2023 - 14:40

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat için gerekli olan Schengen vizesinde problemler kördüğüm haline geldi. Türkiye’de yaşayan yurttaşların Avrupa Birliği ülkelerine gidişi de tur şirketlerinin eski kazancı da hızla düşüşe geçti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaşanan kayıpların nedenlerini ve tur şirketlerinin geldiği durumu Cumhuriyet TV’de değerlendirdi.

“RET ORANI YÜZDE 50’LERE DOĞRU YAKLAŞIYOR”

Schengen vizesindeki ret oranlarında ciddi bir artış olduğunu dile getiren Bağlıkaya, “2019 rakamlarına göre yüzde 10 civarlarında olan ret oranı 2022’de yüzde 16’lara çıktı 2023’te de yüzde 50’lere doğru yaklaşıyor. Sebebi personel eksikliği değil, çok aşırı talep de değil, sistemde siyasi bir sorun var dolayısıyla siyasilerin çözmesi gereken bir durum. Biz meslek örgütleri olarak kazancımıza bakarız. Şu anda yurtdışında, özellikle Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenlerde bir durağanlığa düştük. Meslektaşlarmız o bölgeye yapılan yurtdışı turlarında yüzde 80 kişiyi kaybetti. İnsanlar vize olmayan yerleri tercih ediyor, vize olmayan yerler de çok fazla talep edilen yerler değil. Onun için iş kaybımız söz konusu” açıklamasında bulundu.

“BEKLEME SÜRELERİ 3 AYLARI GEÇTİ”

Krizin mali olarak yurttaşa yansıdığını belirten Bağlıkaya, “Gitmek için hazırlık yapanların gidip gitmeyeceği belli değil, bekleme süreleri 3 ayları geçti. Ücretler 80 euro, beklemede öne geçmek için resmi ücretler 350-400 eurolara çıktı, acayip sistemler gelişmeye başladı. Buna rağmen çok ciddi ücretler verip sırayı öne alırsanız dahi vize alıp almayacağınız belli değil, doğal olarak kimse böyle bir seyahat programını kimse yapmaz. Bazen anne baba vize alıyor çocuğa vermiyorlar, anne çocuk alıyor babaya vermiyorlar, ilginç olaylar oluyor” dedi.

“İŞ HACMİMİZ 5’TE 1’E DÜŞTÜ”

Tur şirketlerinin seyahat rotasından vize uygulayan Avrupa ülkelerinin çıkarılacağına vurgu yapan Bağlıkaya sözlerini şöyle noktaladı:

“Macaristan ve Yunanistan bu konularda biraz daha esnek ve yardımcı oluyor onun haricindeki tüm Schengen ülkeleri sıkıntılı. 2022 yılında Rusya’ya bütün Avrupa ülkeleri bir anlamda ambargo uyguladı. Yurtdışında oturma izni almış, yaşayan Rus vatandaşlarının bile mülklerine el koydular, yurtdışına çıkmaları için baskı yaptılar. O dönemde dahi Rusya’nın aldığı ret oranı bizimkinin çok altında. Bunun siyasi olduğu çok açık. Vize riskine girmeden, vize uygulaması yapmayan ülkelere seyahat edilebilecek. Bunun başka bir çaresi yok. Bunlar Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Moldova, Sırbistan’a kayıyor. Ama bu ülkelere talep de Avrupa Birliği ülkeleri kadar yüksek değil bu sebeple iş hacmimiz 5’te 1’e düştü. Şu anda sanatçımız, bilim adamımız, öğrencimiz gidemiyor.”