Scooter kazasında yoğun bakıma kaldırılmıştı... Otomobilin çarptığı Esen, 81 gün sonra hayatını kaybetti

28 Aralık 2022 Çarşamba, 10:55

Feci kaza, 7 Ekim'de Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alperen Efe Kadiroğlu yönetimindeki scootera Mustafa Türkmenoğlu idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazada Kadiroğlu ile arkasındaki arkadaşı Esen Keskin yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı. Yaralılardan Kadiroğlu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Keskin ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

ENTÜBE EDİLMİŞLERDİ

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçiren Alperen ile Esen, operasyon sonrası entübe edildi. Kazadan sonra polise giderek teslim olan Mustafa Türkmenoğlu ise tutuklandı.

81 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazadan beri entübe halde olan Esen Keskin’in, önceki hafta beyin ölümü gerçekleşti. Keskin dün de 81 günlük yaşam savaşını kaybetti. Esen Keskin’in cenazesi, ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alperen Efe Kadiroğlu’nun ise tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Cezaevindeki otomobil sürücüsü Mustafa Türkmenoğlu’nun ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.