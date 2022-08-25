Scooterdan düşen psikolog yaşamını yitirdi
Adana'da markete giderken scooterdan düşen Psikolog Ümit Ertem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 44 yaşındaki Psikolog Ümit Ertem 19 Ağustos Cuma günü evinden markete giderken scooterdan düştü. Başını çarpan ve kolunda sıyrıklar oluşan Ertem, evine gittikten sonra ertesi gün fenalaşınca ailesi ambulans çağırdı.
Olaydan sonra doktora gitmediği öğrenilen Ertem'in kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Yoğun bakıma alınan Ümit Ertem dün hayatını kaybetti.
HASTANEDE TÖREN YAPILDI
Psikolog Ümit Ertem için görev yaptığı hastane önünde tören yapıldı. Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve psikoloğun yakınları, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.
100. Yıl Cemevi’nde yapılan törenin ardından Ertem'in cenazesi buradan da Kabasakal Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.
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