SDD Başkanı Sami Doğan: 'Türkiye otoriter dönemi yaşıyor'
Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan, “Türkiye bugün OHAL rejimi özelliği taşıyan otoriter bir dönemi yaşamaktadır” dedi.
10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan SDD Başkanı Doğan, Türkiye’nin 20 Temmuz 2016 ile 19 Temmuz 2018 arasında OHAL (Olağanüstü Hal Uygulaması) dönemi yaşadığını anımsattı. Bu dönemde hazırlanan KHK’ların “kanun” haline getirildiğine dikkat çeken Doğan, “Bu yöntemle otoriter bir yönetime girildi. Türkiye bugün OHAL rejimi özelliği taşıyan otoriter bir dönemi yaşamaktadır” dedi.
(Sami Doğan)
Kovid-19 tedbirleri döneminde de yasaklama yöntemlerinin kullanıldığını belirten Doğan, “Yasakçı, toplumsal barıştan uzak, baskı ve tehdit ile gerçekleştirilen bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Biz sosyal demokratlar olarak, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin güçlendirilmesini, Türkiye’nin bağımsızlığının korunmasını vazgeçilmez hedef olarak kabul ediyoruz. Bugün ülkemizde var olan anti-demokratik yönetime ve tek adam rejimine karşı korkmadan, yılmadan umudu örgütleyerek mücadeleye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
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