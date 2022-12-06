ABD'li Kongre üyesinden Ukrayna çıkışı: Kiev, otoriter bir rejim haline geldi

06 Aralık 2022 Salı, 11:17

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Paul Gosar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Paul Gosar, Ukrayna ordusunun "Donetsk'teki bir kiliseyi bombaladığı" haberlerinin ardından ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği eleştirerek, Kiev rejimini "otoriter" olarak nitelendirdi.

Gosar, "Ukrayna'daki bu savaşı desteklemeye devam etmemiz ahlak dışıdır. Ölümler hız kesmeden devam ediyor ve Ukrayna hiçbir desteği hak etmeyen otoriter bir rejim haline geldi. Kiliseleri bombalamak yerine barış görüşmelerini destekliyorum" dedi.

Gosar, daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Arizona'da barış görüşmelerine davet etmişti.

Rus basını, Donetsk'teki "Doğuş Kilisesi"nin Ukrayna birlikleri tarafından ateş altına alındığını ileri sürmüştü.