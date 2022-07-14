Şebeke borusu patladı, ilçe susuz kaldı

Çorum'un Sungurlu ilçesini besleyen Salman köyü ana ishale hattında su borusu patladı. Olayın ardından ilçede sular kesildi.

İHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 19:52
Şebeke borusu patladı, ilçe susuz kaldı
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Onarım çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Salman köyümüzden gelen ana boruda gerçekleşen arızaya ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmiştir. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Belediye Başkan yardımcılarımız ve gerekli birim müdürlerimiz arıza bölgesinde çalışmaları takip etmektedir. Arızanın en kısa sürede tamamlanması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


çorum Sungurlu
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