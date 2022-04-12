Şebnem Ferah'ın doğum gününe özel unutulmayan tüm şarkıları
Şebnem Ferah'ın doğum gününü unutulmayan tüm şarkıları ile kutluyoruz!
Bugün, 12 Nisan, Türkçe rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah 50. doğum gününü kutluyor.
İşte Şebnem Ferah'ın doğum gününe özel unutulmayan tüm şarkıları...
İlk albümü "Kadın"dan Deli Kızım Uyan;
"Artık Kısa Cümleler Kuruyorum" albümünden aynı isimli şarkısı;
"Perdeler" albümünden Sigara;
"Kelimeler Yetse" albümünden Ben Şarkımı Söylerken;
"Can Kırıkları" albümünden Okyanus;
"10 Mart 2007 İstanbul Konseri" albümüyle tekrar zirveye çıkan Sil Baştan;
"Benim Adım Orman" albümünden Eski;
"Od" albümünün aynı isimli şarkısı;
Son albümü "Parmak İzi" ile çıkış yaptığı şarkısı Küllerinden;
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