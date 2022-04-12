Şebnem Ferah'ın doğum gününe özel unutulmayan tüm şarkıları

Şebnem Ferah'ın doğum gününü unutulmayan tüm şarkıları ile kutluyoruz!

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 14:22
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Bugün, 12 Nisan, Türkçe rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah 50. doğum gününü kutluyor.

İşte Şebnem Ferah'ın doğum gününe özel unutulmayan tüm şarkıları...

İlk albümü "Kadın"dan Deli Kızım Uyan;

"Artık Kısa Cümleler Kuruyorum" albümünden aynı isimli şarkısı;

"Perdeler" albümünden Sigara;

"Kelimeler Yetse" albümünden Ben Şarkımı Söylerken;

"Can Kırıkları" albümünden Okyanus;

"10 Mart 2007 İstanbul Konseri" albümüyle tekrar zirveye çıkan Sil Baştan;

"Benim Adım Orman" albümünden Eski;

"Od" albümünün aynı isimli şarkısı;

Son albümü "Parmak İzi" ile çıkış yaptığı şarkısı Küllerinden;


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