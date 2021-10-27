Şebnem, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

27 Ekim 2021 Çarşamba, 12:12

Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

OTOMOBİLİ DURDURULDU

Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı’nın otomobilini Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.