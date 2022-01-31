Şebnem hemşirenin ölümünde yeni gelişme: Keşif yapıldı
Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker’in (29) ölümüne ilişkin soruşturma aşamasında savcılık, olay yerinde keşif yaptı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Haziran 2021’de Kadıköy’de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker’in ölümüne ilişkin geçtiğimiz aylarda olay yerinde keşif yapıldı.
Keşif sırasında cansız manken pansiyonun üçüncü katından aşağıya bırakıldı. Bu sırada bir kişi cep telefonu kamerası ile kayıttaydı. Kamera görüntülerine cansız mankenin bırakıldığı anlar yansıdı.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Şebnem Köker’in ölümüne ilişkin sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan’ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada ise tutuksuz sanık Timuçin Bayhan üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek kendisinin uyuduğu sırada Köker’in aşağıya atladığını iddia etmişti. Mahkeme ara kararında sanık Bayhan’ın tutuklu yargılanma talebini de reddetmişti.
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