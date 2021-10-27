Şebnem Şirin'in öldürülmesinde 'İstanbul Sözleşmesi' hatırlatması

27 Ekim 2021 Çarşamba, 17:26

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Biçer Karaca’nın mesajı şöyle: