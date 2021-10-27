Şebnem Şirin'in öldürülmesinde 'İstanbul Sözleşmesi' hatırlatması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli’de Şebnem Şirin’in Furkan Zıbıncı tarafından öldürülmesi ile ilgili olarak; “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasından aldıkları güçle hareket eden erkek faillerden biri de Furkan Zıbıncı" açıklamasını yaptı.
CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Biçer Karaca’nın mesajı şöyle:
"Bugün bir genç kadın daha hayattan koparıldı! Kadın cinayetlerinin cezasız kalacağından, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasından aldıkları güçle hareket eden erkek faillerden biri de Furkan Zıbıncı, Denizlimiz adına, kadınlar adına, insanlık adına çok üzgünüz..."
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