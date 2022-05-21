Sebze seralarında 120 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 sebze serasında 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.

AA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:02
Sebze seralarında 120 kök Hint keneviri ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vakıflı Mahallesi'nde seralarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

M.G, H.G. ve M.G'ye ait 3 sebze serasına baskın yapan ekipler, 120 kök Hint keneviri ile 720 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

 

Şüpheliler, gözaltına alındı.


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