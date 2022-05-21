Sebze seralarında 120 kök Hint keneviri ele geçirildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 sebze serasında 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vakıflı Mahallesi'nde seralarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
M.G, H.G. ve M.G'ye ait 3 sebze serasına baskın yapan ekipler, 120 kök Hint keneviri ile 720 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
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