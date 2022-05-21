Ankara Çayyolu’nda bir villada kurulan kenevir serasına operasyon
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir villaya düzenledikleri operasyon ile özel düzeneklerle kurulmuş seralarda kenevir yetiştirildiğini belirledi. Operasyonda, 470 Hint keneviri bitkisi ve bitkiyi yetiştirmede kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Ankara Çayyolu’nda bir villaya operasyon yapan polis ekipleri, odalarda özel düzeneklerle kurulmuş seralarda kenevir yetiştirildiğini belirledi. Gözaltına alınan üç şüpheliden birinin, bu işi yapmak için gereken parayı böbreğini satarak edindiği ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi’nde üç katlı bir villada kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı. Takibe aldıkları villaya operasyon düzenleyen ekipler, 470 Hint keneviri bitkisi ve bitkiyi yetiştirmede kullanılan düzenekleri ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliler M.Y, İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerden M.Y’nin Hint keneviri yetiştirebilmek için kurulacak özel düzeneğin parasını böbreğini satarak karşıladığı ve sıcaklık ve nemi kontrol edilen yapay seralar oluşturduğu belirlendi. Öte yandan M.Y’nin özel düzenekle kenevir yetiştirmeyi Almanya’da öğrendiği, böbreğini İran’da sattığı öğrenildi.
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