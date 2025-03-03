Sebze ve meyvenin başkentinde üretim başlamadan bitti: Çukurova’da ‘don’ felaketi

Yayınlanma: 03.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2025 - 04:00

Tüm ülkeyi etkisi altında alan soğuk hava şartlarının Doğu Akdeniz bölgesine faturası ağır oldu. Adana, Mersin, Hatay’da yaşanan don olayları nedeniyle tarım ürünlerinin tamamına yakını zarar gördü. Mersin’in Tarsus ilçesinde çiftçilik yapan Yılmaz Ölmez, başta sert çekirdekli meyveler olmak üzere çok büyük kayıp yaşandığını, bunun yanında narenciye türleri ve tarla bitkilerinin tamamına yakınının kaybedilmiş durumda olduğunu belirtti. “25 dönümlük nektari bahçemizde bir meyve bile kalmadı” diyen Ölmez, “Gelecek yıl için oluşturulacak meyve gözleri de yandı, bu gelecek yıl için de sorun anlamına geliyor. Herkes yılda bir kez yaptığı hasatla kredisini ödüyor, borcunu kapıyordu. 2-3 yıldır zaten sert çekirdeklide çiftçinin yüzü gülmezken bu son olayla en az 4 yıllık kaybımız oldu. Destek verilmezse insanlar üretimden vazgeçmek zorunda kalacak” uyarısında bulundu.

GIDA GÜVENLİĞİNİ ETKİLER

Adana’da narenciye üretimi yapan Selçuk Ramazanoğlu, don felaketi yaşayan bölgenin ülkemizin sebze ve meyve deposu olduğunu, diyerek zararın çok büyük olduğunu belirtti. Yetkililerin acil destek planı hazırlaması gerektiğini vurgulayan Ramazanoğlu, “Tarım bizim milli meselemiz. Bu gidişle binlerce kilometrelik yollarda tarım arazilerinde “satılık” ilanını göreceğiz. Bölge afet bölgesi ilan edilmeli. Aksi halde çiftçi bu yükün altından kalkamayacak ve ülkemizin gıda güvenliği tehlikeye girecektir” dedi.

Düşük sıcaklığın etkisiyle oluşan zirai don durumunda bitkinin hasar gördüğünü ya da canlılığını yitirdiğini belirten TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, “Ekili ve dikili alanlarda oluşan zirai don felaketiyle, domatesten patatese, maruldan karpuza, narenciyeden nektarine ve sert çekirdeklilere kadar tüm ürünlerde çok ciddi kayıplar oluştu. Bölgelerimize göre değişmekle birlikte eksi 6 ile 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından, maalesef yetişen ürünler yerle bir oldu ve tüm üreticilerimizin ürettikleri ürünler yüzde 100’e yakın zarar gördü. Aslında tarımsal üretim neredeyse başlamadan bitmiş oldu” dedi.

‘BAKAN YERİNDE GÖRSÜN’

Yaş sebze, meyve ve turunçgil deposu da sayılan Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki bu felaketin aslında yalnızca tarıma ve çiftçiye değil aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük zararları olacağına dikkat çeken Tayakısı, sözlerine şöyle devam etti: “Bu durum üreticilerimizi ve tüketicilerimizi mağdur edecektir. Don felaketinden dolayı tarla ve bahçelerinde ürün kalmadı. Bu durumda rekoltede ciddi kayıplar yaşanacaktır, ülkemizin de gıda egemenliğini riske sokacaktır. Bu felaketin aşılması ve oluşan yükün altından kalkılması için ulusal boyutta bir seferberlik ilan edilmeli, çözüm adına da acil eylem planı hazırlanmalıdır. Biz TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak buradan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sesleniyoruz, kendisini acilen bölgeye davet ediyor ve zararın boyutunu bizzat kendi gözleri ile görüp tespit etmesini arz ediyoruz.”