Ticari araç pazarında dikkat çeken gerileme: Üretimde endişe verici düşüş!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:30

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:30

Otomotiv üretimi yılın ilk ayında daralma sinyali verdi. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) verilerine göre, ocakta toplam otomotiv üretimi yıllık bazda yüzde 3 azalarak 105 bin 397 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 1 artarak 67 bin 795 adede çıkarken, ticari araç grubunda üretim yüzde 9 geriledi. Hafif ticari araç üretiminde yüzde 3, ağır ticari araç üretiminde ise yüzde 5 düşüş yaşandı. Traktör üretimi dahil toplam üretim 108 bin 21 adet olarak gerçekleşti.

İÇ PAZARDA DARALMA SÜRÜYOR

Ekonomim'den alınan habere göre ocak ayında toplam otomotiv satışları yıllık bazda yüzde 15 azalarak 70 bin 412 adede geriledi. Otomobil satışları yüzde 13 düşüşle 55 bin 944 adet olurken, ticari araç satışlarında daha sert kayıplar görüldü. Hafif ticari araç satışları yüzde 19, ağır ticari araç satışları ise yüzde 38 oranında daraldı.

İHRACATTA ARTIŞ

İç pazardaki daralmaya rağmen otomotiv ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 78 bin 191 adede ulaştı. Otomobil ihracatı ise yüzde 7 artışla 47 bin 316 adede çıktı. Toplam otomotiv ihracatı değer bazında yüzde 5 yükselerek 3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

KAPASİTE KULLANIMI GERİLEDİ

Ocakta otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 58’e düştü. Hafif araçlarda kapasite kullanımı yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 23, otobüs-midibüs grubunda yüzde 43 ve traktörde yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise toplam kapasite kullanım oranı yüzde 67 olmuştu.