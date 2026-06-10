Seçil Erzan davası yeniden görülecek

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen dolandırıcılık iddialarına ilişkin davada yargılanan Seçil Erzan’ın dosyası, istinaf sürecinin ardından yeniden yerel mahkemeye döndü. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan tensip işlemleri sonucunda, davanın ilk duruşmasının 11 Eylül’de görülmesine karar verildi. Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. İstinaf Mahkemesi, 17 Nisan’da verdiği kararda Seçil Erzan ve bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını usul eksiklikleri gerekçesiyle bozarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye göndermişti. Diğer bazı sanıklar hakkında verilen kararlar ise hukuka uygun bulunarak onanmıştı. Yeniden görülecek dava kapsamında bazı müştekilere yönelik eylemlerin uzlaştırma kapsamında değerlendirildiği belirtilerek dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği öğrenildi. 11 Eylül’de başlayacak duruşmasıyla birlikte yargı sürecinin yeniden ele alınacağı bildirildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan Seçil Erzan’ın davasında istinaf mahkemesi kararını açıklamış, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Erzan’a "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından verilen hapis cezasına ilişkin incelemesini tamamlamıştı. Yapılan değerlendirmede, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere kararda yer vermediği, bu durumun da denetimi zorlaştırdığı belirtilmişti.

Daire, istinaf başvurularını yerinde bularak, yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığına dikkat çekti. Bu kapsamda mahkeme kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmişti.