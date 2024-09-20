Seçil Erzan davasında ara karar: Tahliye çıktı
Aralarında Fatih Terim ile ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili 'gizli fon' vaadiyle dolandıran eski bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Mahkeme, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ali Yörük'ün yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
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