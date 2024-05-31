Seçil Erzan davasında Denizbank'ın üst düzey yöneticileri dinlendi: Fatih Terim olduğu için fona girmişler

Yayınlanma: 31.05.2024 - 18:32

Güncelleme: 31.05.2024 - 18:32

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 29 kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu olan Seçil Erzan'ın 'özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 305 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Denizbank'ın üst düzey yöneticileri mahkemede tanık olarak dinlendi.

"FATİH HOCA OLDUĞU İÇİN FONA GİRDİK" DEMİŞ

Mahkemede tanık olarak ifade veren Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, 7 Nisan'da banka yöneticisi Sermin Tekin'in kendisini arayarak, "Müşterimiz tarafından Büyükdere Şubesi'nde yolsuzluk olduğu iddiası var" dediğini, kendisinin de Hakan Ateş'i arayarak bilgi verdiğini, ertesi gün ise Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun bankaya geldiklerini, Arda Turan'ın, "Fatih hoca olduğu için fona girdik" dediğini, parayı ise banka dışında verdiklerini söylediklerini anlattı.

"FATİH TERİM'İN EVRAKLARI TAM"

Denizbank'ın Teftiş Kurulu yöneticilerinden Cenk İzgi, tanıklık ifadesinin ardından savcısının sorduğu Seçil Erzan'ın mal beyanında değişim gözlemleyip gözlemlemediklerine dair soruya, Seçil Erzan'ın mal beyanında gözle görülür bir artış olmadığını ancak Erzan'ın son zamanlarda ciddi anlamda borçlandığını söyledi. İzgi, beyanında geçen duruşmadan örnek vermek isteyince mahkeme başkanı, geçen duruşmayı nereden bildiğini sordu. İzgi ise duruşma kaydını okuduğunu söyledi. Balkanın, Fatih Terim’in dosyasıyla ilgili inceleme yapıp yapmadıklarına dair sorusuna ise raporlara bakıldığını ve evrakların tam olduğunu kaydetti.